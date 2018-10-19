Путин предложил налаживать совместное производство вооружения в Узбекистане

Российский лидер напомнил, что поставки российского оружия в Узбекистан осуществляются по внутрироссийским ценам.

ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Россия предлагает не только поставлять оружие в Узбекистан, но и организовать его совместное производство на предприятиях в этой республике.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на российско-узбекских переговорах в расширенном составе, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Российский лидер назвал военное и военно-техническое взаимодействие важной частью сотрудничества и отметил, что РФ для его развития готова осуществлять совместное производство вооружения в Узбекистане.

"Мы готовы развивать военно-техническое сотрудничество, имея в виду не только поставки вооружения и современной техники, но и осуществлять совместное производство этой техники на территории и на предприятиях Узбекистана",- сказал Путин.

Он напомнил, что поставки российского оружия в Узбекистан осуществляются по внутрироссийским ценам.

Президент России Владимир Путин находится в Узбекистане с государственным визитом.

В ходе встречи лидеры двух стран достигли договоренностей в нескольких сферах.

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В частности, в ходе Первого российско-узбекского форума межрегионального сотрудничества форума ведомства и организации двух государств подписали более 800 соглашений и меморандумов на общую сумму около 27 миллиардов долларов.