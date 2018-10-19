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Вечный огонь

В Ташкенте к 2020 году появится парковый комплекс "Победа"

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Тема:
Визит Владимира Путина в Узбекистан (42)
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Как заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, в целях достойного празднования в 2020 году 75-летия Великой Победы в Узбекистане планируется разработать специальную программу.

ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. В Ташкенте к 2020 году должен появиться парковый комплекс "Победа", заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Как отметил глава республики, в целях достойного празднования в 2020 году 75-летия Великой Победы в Узбекистане планируется разработать специальную программу и в ее рамках создать в Ташкенте парковый комплекс "Победа".

"Комплекс станет символом нашей общей борьбы против фашизма, послужит воспитанию молодого поколения в духе уважения к истории, патриотизма и дружбы народов", - заявил Мирзиёев.

Президент РФ находится в Узбекистане с государственным визитом. По итогам переговоров глав государств подписан ряд документов, в том числе программа сотрудничества между правительствами в культурно-гуманитарной сфере.

 

Тема:
Визит Владимира Путина в Узбекистан (42)



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