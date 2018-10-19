В Ташкенте к 2020 году появится парковый комплекс "Победа"

Как заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, в целях достойного празднования в 2020 году 75-летия Великой Победы в Узбекистане планируется разработать специальную программу.

ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. В Ташкенте к 2020 году должен появиться парковый комплекс "Победа", заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Как отметил глава республики, в целях достойного празднования в 2020 году 75-летия Великой Победы в Узбекистане планируется разработать специальную программу и в ее рамках создать в Ташкенте парковый комплекс "Победа".

"Комплекс станет символом нашей общей борьбы против фашизма, послужит воспитанию молодого поколения в духе уважения к истории, патриотизма и дружбы народов", - заявил Мирзиёев.

Президент РФ находится в Узбекистане с государственным визитом. По итогам переговоров глав государств подписан ряд документов, в том числе программа сотрудничества между правительствами в культурно-гуманитарной сфере.