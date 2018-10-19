Путин и Мирзиёев дали старт строительству первой в Узбекистане АЭС

Строительство АЭС завершится до 2028 года.

ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Президенты РФ и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев дали старт строительству первой в республике АЭС.

Отмечается, что объект будет построен по российскому дизайну.

Фото: пресс-служба Агентства «Узатом» В Узбекистане дан старт строительству первой АЭС в республике

Лидеры государств участвовали в церемонии запуска строительства по видеоконференции из Ташкента.

Планируется, что строительство АЭС развернется возле озера Тудакуль на границе Навоийской и Бухарской областей, однако площадка может быть изменена на местность рядом с озером Айдаркуль на границе Джизакской и Навоийской областей.

Строительство АЭС завершится до 2028 года.

В результате ее запуска будет сэкономлено 3,7 миллиарда кубометров природного газа. При этом объем выделяемого в атмосферу угарного газа, образуемого при сжигании природного газа, сократится на 3 миллиона тонн в год.