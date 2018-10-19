Путин и Мирзиёев дали старт строительству первой в Узбекистане АЭС

ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Президенты РФ и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев дали старт строительству первой в республике АЭС.
Отмечается, что объект будет построен по российскому дизайну.
Лидеры государств участвовали в церемонии запуска строительства по видеоконференции из Ташкента.
Планируется, что строительство АЭС развернется возле озера Тудакуль на границе Навоийской и Бухарской областей, однако площадка может быть изменена на местность рядом с озером Айдаркуль на границе Джизакской и Навоийской областей.
Строительство АЭС завершится до 2028 года.
В результате ее запуска будет сэкономлено 3,7 миллиарда кубометров природного газа. При этом объем выделяемого в атмосферу угарного газа, образуемого при сжигании природного газа, сократится на 3 миллиона тонн в год.