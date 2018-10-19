Мирзиёев предложил РФ создавать предприятия для экспорта в третьи страны

Президент Узбекистана выступил с предложением расширять кооперацию по совместному с Россией производству.

ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе первого узбекско-российского форума в Ташкенте предложил РФ создавать совместные предприятия для экспорта в третьи страны, сообщает РИА Новости.

Он считает необходимым наращивать усилия по созданию высокотехнологичных производств и расширять кооперацию для выпуска востребованной на рынках продукции.

© Sputnik / Сергей Гунеев Путин предложил налаживать совместное производство вооружения в Узбекистане

Ранее российский лидер Владимир Путин также предложил налаживать совместное российско-узбекское производство вооружения в Узбекистане. Он назвал военное и военно-техническое взаимодействие важной частью сотрудничества и напомнил, что поставки российского оружия в Узбекистан осуществляются по внутрироссийским ценам.

Президент России 18-19 октября находится в Узбекистане с государственным визитом и принимает участие в Первом российско-узбекском форуме межрегионального сотрудничества. В ходе встречи главы двух стран достигли договоренностей в нескольких сферах.