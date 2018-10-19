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Владимир Путин посетил площадь Мустакиллик

Президент России возложил цветы к Монументу независимости и гуманизма

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Тема:
Визит Владимира Путина в Узбекистан (42)
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После посещения площади Мустакиллик в Ташкенте главы государств отбыли в "Узэксопцентр" для участия в первом Форуме межрегионального сотрудничества "Узбекистан - Россия".

ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин в сопровождении главы Узбекистана Шавката Мирзиёева посетил площадь Мустакиллик в Ташкенте, сообщает пресс-служба.

Глава России возложил цветы к Монументу независимости и гуманизма. Затем президенты отбыли в "Узэкспоцентр" для участия в первом Форуме межрегионального сотрудничества "Узбекистан - Россия".

Владимир Путин на площади Мустакиллик в Ташкенте
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Владимир Путин на площади Мустакиллик в Ташкенте

Напомним, ранее Шавкат Мирзиёев заявил, что в Ташкенте к 2020 году должен появиться парковый комплекс "Победа", созданный в рамках специальной программы празднования 75-летия Победы во Второй мировой войне.

Владимир Путин находится в Узбекистане с визитом. По итогам переговоров глав государств подписан ряд документов, в том числе программа сотрудничества между правительствами в культурно-гуманитарной сфере, а также утверждена программа экономического сотрудничества правительств двух стран на 2019-2024 годы.

 

Тема:
Визит Владимира Путина в Узбекистан (42)



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