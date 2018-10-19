Путин и Мирзиёев приняли участие в Форуме межрегионального сотрудничества

ТАКШЕНТ, 19 окт - Sputnik. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев посетили Форум межрегионального сотрудничества, проходящий впервые в истории отношений двух стран, сообщает пресс-служба узбекского лидера.
"Мы высоко ценим и искренне дорожим сложившимися устойчивыми и доверительными отношениями с Российской Федерацией – нашим стратегическим партнером и союзником. Организация форума и высокий уровень представительства являются еще одним ярким подтверждением огромного взаимного интереса и мощного потенциала нашего сотрудничества", – сказал Мирзиёев.
Президент Узбекистана отметил, что именно руководители регионов и предприниматели определяют конкретные направления взаимодействия двух стран.
Он отметил необходимость наращивать усилия по созданию совместных высокотехнологичных производств, расширять кооперацию для выпуска востребованной продукции и освоения рынков третьих стран.
На форуме обсуждались практические вопросы делового сотрудничества, в том числе конкретные проекты и программы. По итогам переговоров и встреч в рамках форума подписаны соглашения и контракты на сумму 2 миллиарда долларов.
Поддержано предложение президента Узбекистана о ежегодном проведении межрегионального форума.