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Президенты приняли участие в первом Форуме межрегионального сотрудничества Узбекистан – Россия

Путин и Мирзиёев приняли участие в Форуме межрегионального сотрудничества

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Тема:
Визит Владимира Путина в Узбекистан (44)
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Президент Узбекистана отметил, что именно руководители регионов и предприниматели определяют конкретные направления взаимодействия двух стран.

ТАКШЕНТ, 19 окт - Sputnik. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев посетили Форум межрегионального сотрудничества, проходящий впервые в истории отношений двух стран, сообщает пресс-служба узбекского лидера.

"Мы высоко ценим и искренне дорожим сложившимися устойчивыми и доверительными отношениями с Российской Федерацией – нашим стратегическим партнером и союзником. Организация форума и высокий уровень представительства являются еще одним ярким подтверждением огромного взаимного интереса и мощного потенциала нашего сотрудничества", – сказал Мирзиёев.

Президент Узбекистана отметил, что именно руководители регионов и предприниматели определяют конкретные направления взаимодействия двух стран.

Он отметил необходимость наращивать усилия по созданию совместных высокотехнологичных производств, расширять кооперацию для выпуска востребованной продукции и освоения рынков третьих стран.

Подписание документов
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На основе достигнутых договоренностей планируются создание в регионах Узбекистана совместного текстильного кластера с участием компаний из Ивановской области, организация в Сурхандарьинской области современного агрокомплекса по выращиванию и поставке свежей плодоовощной продукции на рынок Москвы, совместно со Свердловской областью – строительство завода по изготовлению легких и тяжелых металлоконструкций в Кашкадарьинской области, совместно с партнерами из Татарстана – производство химических удобрений в Ташкентской области и фармацевтических препаратов в Каракалпакстане, использование возможностей инфраструктуры оптово-распределительных центров в Московском регионе, Башкортостане, Оренбургской области и других субъектах Российской Федерации для осуществления поставок сельхозпродукции. 

На форуме обсуждались практические вопросы делового сотрудничества, в том числе конкретные проекты и программы. По итогам переговоров и встреч в рамках форума подписаны соглашения и контракты на сумму 2 миллиарда долларов.

Поддержано предложение президента Узбекистана о ежегодном проведении межрегионального форума.

Тема:
Визит Владимира Путина в Узбекистан (44)



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