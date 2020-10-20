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В чем состоит главная проблема общественного транспорта в Ташкенте?
  • Моральное и физическое обветшание автопарка
    18.4% (53)
  • Неудобные маршруты и расписания
    27.8% (80)
  • Качество обслуживания (культура общения, безопасность)
    41.0% (118)
  • Проблемы есть, но налицо и позитивные изменения
    9.0% (26)
  • Меня все устраивает
    3.8% (11)
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