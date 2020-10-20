Неформальная встреча проходит в приграничном с Узбекистаном казахстанском городе Сарыагаш. Лидеры стран обсудили проекты в гуманитарной сфере, а также взаимодействие Узбекистана, России и Казахстана в рамках СНГ и других международных организаций.