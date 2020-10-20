Неформальная встреча проходит в приграничном с Узбекистаном казахстанском городе Сарыагаш. Лидеры стран обсудили проекты в гуманитарной сфере, а также взаимодействие Узбекистана, России и Казахстана в рамках СНГ и других международных организаций.
Президент России посетил Узбекистан с двухдневным государственным визитом, который запомнился небывалым количеством подписанных документов, двумя масштабными форумами и стартом одного из крупнейших проектов в Центральной Азии.
Владимир Путин посетил Узбекистан с государственным визитом 18-19 октября. В рамках этого события состоялись также межрегиональный и образовательный форумы. По итогам двухдневных переговоров было подписано свыше 800 документов на общую сумму более 27 миллиардов долларов.
На встрече стороны обсудили вопросы экологии и благоустройства городов, цифровой экономики и инновационного сотрудничества.
По словам военного эксперта, США готовят страны ЕС к широкомасштабному конфликту с Россией.
Старт выборам дал президент страны Ашраф Гани в субботу, он отдал свой голос на одном из избирательных участков Кабула.