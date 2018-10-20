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Страны мира. Афганистан

В Афганистане стартовали выборы в нижнюю палату парламента

© Sputnik / Валерий Мельников
Политика
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Старт дал президент страны Ашраф Гани в субботу, он отдал свой голос на одном из избирательных участков Кабула.

ТАШКЕНТ, 20 окт - Sputnik. В Афганистане после двухлетней отсрочки стартовали выборы в нижнюю палату парламента, сообщает РИА Новости.

Первым проголосовал президент страны Ашраф Гани, он отдал свой голос на одном из избирательных участков Кабула, а также попросил каждого афганца прийти сегодня на выборы. Это право и почетная обязанность граждан, подчеркивает он.

Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени, за депутатские мандаты будут бороться свыше 2,5 тысячи кандидатов, менее 10: из них (205 человек) представляют 26 политических партий, все прочие регистрировались как независимые.

Выборы пройдут в 32 из 34 провинций Афганистана, исключение составляют Газни и Кандагар, в этих местах голосование намечены на весну 2019 году и следующую неделю.

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Теги:
Выборы, Парламент, Афганистан



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