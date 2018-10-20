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Ташкент обсудил с Санкт-Петербургом сотрудничество

Дни Ташкента пройдут в Санкт-Петербурге в конце октября

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент.
Политика
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На встрече представители стороны обсудили вопросы экологии и благоустройства городов, цифровой экономики и инновационного сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 20 окт - Sputnik. Ташкент и Санкт-Петербург в рамках визита российской делегации в Узбекистан обсудили сотрудничество, сообщает пресс-служба хокимията столицы.

На переговоры прибыл специальный представитель губернатора Петербурга по вопросам экономического развития Анатолий Котов.

Санкт-Петербург проведет Дни Ташкента в конце октября
© Пресс-служба хокимията г. Ташкент.
Санкт-Петербург проведет Дни Ташкента в конце октября

"Участники встречи обсудили вопросы, связанные с экологией и благоустройством городов, цифровой экономики, инновационного сотрудничества, а также подробно обсудили организацию и проведение предстоящих Дней Ташкента в Санкт-Петербурге, которые пройдут в конце октября этого года", - говорится в сообщении.

Напомним, что в рамках государственного визита президента Владимира Путина в Узбекистан 19 октября в Ташкенте прошел первый Форум межрегионального сотрудничества Узбекистана и России. Компании из обеих стран подписали более 800 соглашений на общую сумму около 27 миллиардов долларов, были проведены переговоры с представителями российских регионов.

Теги:
Форум, Санкт-Петербург, Хокимият Ташкента



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