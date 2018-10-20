Мирзиёев принял участие в неформальной встрече с лидерами РФ и Казахстана

Неформальная встреча проходит в приграничном с Узбекистаном казахстанском городе Сарыагаш. Лидеры стран обсудили проекты в гуманитарной сфере. а также взаимодействие Узбекистана, России и Казахстана в рамках СНГ и других международных организаций.

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял участие в неформальной встрече лидеров России, Узбекистана и Казахстана в Туркестаноской области. Главы государств обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин накануне посещал Узбекистан с государственным визитом.

"В субботу в Туркестанской области Казахстана проходит неформальное общение глав трех государств — Владимира Путина. Шавката Мирзиёева и Нурсултана Назарбаева. Лидеры обсуждают вопросы экономического сотрудничества трех стран, взаимодействие в гуманитарной сфере и другие актуальные темы",— сообщает пресс-служба российского президента.

Кроме того, были затронуты вопросы взаимодействия Казахстана, России и Узбекистана в рамках СНГ и других международных организаций.

© Пресс-служба президента Казахстана Президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев, Российской Федерации Владимир Путин и Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёевым

По данным пресс-службы главы Казахстана , неформальная встреча проходит в приграничном с Узбекистаном казахстанском городе Сарыагаш.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18-19 октября принимал в Ташкенте Владимира Путина, прибывшего в узбекскую столицу с государственным визитом. В ходе переговоров. а также двух узбекско-российских форумов было подписано более 800 документов на общую сумму свыше 27 миллиардов долларов.