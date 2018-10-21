Визит окончен: Шавкат Мирзиёев проводил Владимира Путина в аэропорт

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин завершил официальный визит в Узбекистан.

Как сообщает пресс-служба Шавката Мирзиёева, глава Узбекистана лично проводил своего российского коллегу в аэропорт Ташкент имени Ислама Каримова.

© Фото: пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев проводил Владимира Путина в аэропорт

© Sputnik / Алексей Никольский "Горючее" для модернизации, или Как Узбекистан будет прорастать в Россию

Напомним, российский лидер посетил республику по по приглашению президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.

Основные мероприятия визита состоялись 19 октября в резиденции Куксарой.

В рамках визита президента России в Узбекистан и в ходе двух форумов было подписано в общей сложности свыше 800 документов, а сумма контрактов, инвестиций и соглашений по этим документам превысили 27 миллиардов долларов.

Главы государств провели также неформальную встречу в приграничном с Узбекистаном казахстанском городе Сарыагаш. В ней приняли участие Владимир Путин, Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев. Главы государств обсудили вопросы экономического сотрудничества трех стран, взаимодействие в гуманитарной сфере и другие актуальные темы.