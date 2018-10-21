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Владимир Путин завершил визит в Узбекистан

Визит окончен: Шавкат Мирзиёев проводил Владимира Путина в аэропорт

© Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Тема:
Визит Владимира Путина в Узбекистан (50)
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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин завершил официальный визит в Узбекистан.

Как сообщает пресс-служба Шавката Мирзиёева, глава Узбекистана лично проводил своего российского коллегу в аэропорт Ташкент имени Ислама Каримова.

Шавкат Мирзиёев проводил Владимира Путина в аэропорт
© Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев проводил Владимира Путина в аэропорт
19 октября 2018. Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (справа) во время церемонии старта реализации проекта строительства АЭС в районе озера Тудакуль в рамках Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана.
© Sputnik / Алексей Никольский
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Напомним, российский лидер посетил республику по по приглашению президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева. 

Основные мероприятия визита состоялись 19 октября в резиденции Куксарой. 

В рамках визита президента России в Узбекистан и в ходе двух форумов было подписано в общей сложности свыше 800 документов, а сумма контрактов, инвестиций и соглашений по этим документам превысили 27 миллиардов долларов.

Главы государств провели также неформальную встречу в приграничном с Узбекистаном казахстанском городе Сарыагаш. В ней приняли участие Владимир Путин, Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев. Главы государств обсудили вопросы экономического сотрудничества трех стран, взаимодействие в гуманитарной сфере и другие актуальные темы.

Тема:
Визит Владимира Путина в Узбекистан (50)



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