Ташкент и Бишкек описали еще два спорных участка госграницы

Стороны описали два участка: в Ферганской области и Наманганской.

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. В Намангане прошли переговоры рабочих групп правительственных делегаций Узбекистана и Кыргызстана по вопросам делимитации и демаркации узбекско-кыргызской госграницы. Об этом пишет пресс-служба МИД.

Стороны описали участок Шахимардан в пределах Ферганской области по смежеству с Баткенской областью Кыргызстана, а также часть участка Кандиён-Булок Наманганской области по смежеству с Джалал-Абадской областью Кыргызстана.

По результатам переговоров подписан протокол.

В августе страны определили линию границы также на двух участках. В ходе переговоров было описано два участка - Шахимардан и Газнов в пределах Ферганской области Узбекистана и Баткенской области Кыргызстана.