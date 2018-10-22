Глава МИД Катара прибыл на переговоры в Ташкент

В программе визита - встречи в правительстве Узбекистана и участие в межмидовских политических консультациях.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. В Ташкент прибыла делегация Катара во главе с государственным министром иностранных дел Султоном бин Саадом ал-Мурейхий.

"В программе визита - встречи и переговоры в правительстве Узбекистана, участие в межмидовских политических консультациях", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Узбекистана.

В июле министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов также принял делегацию Катара. Тогда страны подтвердили свое согласие на начало деятельности Совместной межправительственной комиссии.