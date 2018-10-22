12:39 22 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.85
  • EUR9490.14
  • USD8208.04
Поиск

Глава МИД Катара прибыл на переговоры в Ташкент

© Sputnik / Абдулкадер Хадж
Политика
Получить короткую ссылку
70 0 0

В программе визита - встречи в правительстве Узбекистана и участие в межмидовских политических консультациях.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. В Ташкент прибыла делегация Катара во главе с государственным министром иностранных дел Султоном бин Саадом ал-Мурейхий.

"В программе визита - встречи и переговоры в правительстве Узбекистана, участие в межмидовских политических консультациях", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Узбекистана.

В июле министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов также принял делегацию Катара. Тогда страны подтвердили свое согласие на начало деятельности Совместной межправительственной комиссии.

Теги:
МИД Узбекистана, переговоры, Катар, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Суд над экс-депутатом из Кыргызстана Дамирбеком Асылбек уулу
    Из депутатов в подсудимые

    В Алматы началось предварительное судебное слушание по уголовному делу бывшего парламентария Кыргызстана Дамира Асылбек уулу.

  • Мужчина пишет на блокноте. Архивное фото
    Путь дипломата

    У Кыргызстана имеются диппредставительства в 30 странах. На кого учились и кем раньше работали нынешние послы, выясняла редакция Sputnik.

  • Футбол, архивное фото
    В поле воин

    Драками в таджикском футболе давно никого не удивишь. Как часто раздосадованные проигрышем игроки и тренеры давали волю рукам - в материале Sputnik.

  • Меднохимический комбинат города Алаверди, Армения
    Без работы не останемся!

    Сотрудники Алавердского комбината перекрыли дорогу к армяно-грузинской границе и железнодорожные пути - они требуют не останавливать работу предприятия.

  • Бокалы с алкоголем
    Оставили без поддержки

    В Канаде остановили программу моральной поддержки войск после того, как экс-игрока НХЛ обвинили в сексуальных домогательствах во время поездки в Латвию.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте, архивное фото
    Консерваторы, фас!

    Грибаускайте может не опасаться, что после ее ухода градус антироссийской риторики в Литве снизится: члены "Союза Отечества" уже готовы принять эстафету.

  • Семейное насилие
    Невольничий рынок

    В Молдове регистрируются сотни преступлений, связанных с продажей людей. Как жители республики становятся жертвами незаконного бизнеса - в материале Sputnik.

  • Советские денежные знаки
    Назад в СССР

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала финскому изданию о советских зарплатах и русских кибератаках.

  • Абитуриентка пишет диктант
    История в биографиях

    В Южной Осетии объявили о начале ежегодного президентского конкурса на лучшее сочинение о национальных героях.

  • Суд над экс-депутатом из Кыргызстана Дамирбеком Асылбек уулу
    Из депутатов в подсудимые

    В Алматы началось предварительное судебное слушание по уголовному делу бывшего парламентария Кыргызстана Дамира Асылбек уулу.

  • Мужчина пишет на блокноте. Архивное фото
    Путь дипломата

    У Кыргызстана имеются диппредставительства в 30 странах. На кого учились и кем раньше работали нынешние послы, выясняла редакция Sputnik.

  • Футбол, архивное фото
    В поле воин

    Драками в таджикском футболе давно никого не удивишь. Как часто раздосадованные проигрышем игроки и тренеры давали волю рукам - в материале Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (справа) во время знакомства с делегациями на церемонии официальной встречи в Ташкенте.
Гостеприимство и деловой подход: как проходил визит Путина в Ташкент
Собака и медведи
Дружба крепкая: лайка стала членом медвежьей семьи
Сотрудничество Узбекистана и России
Стратегическая дружба Узбекистана и России

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054