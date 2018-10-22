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Узбекистан и Франция подписали соглашение о сотрудничестве в космосе

Пресс-служба Роскосмоса
Политика
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Документ предусматривает совместную деятельность в сфере космических исследований и технологий, в частности, разработку и производство спутников, наблюдение и сбор данных с Земли.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Французский Национальный центр космических исследований (CNES) и Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве в области космоса.

Об этом сообщает посольство Франции в республике.

Документ предусматривает совместную деятельность в сфере космических исследований и технологий, в частности, разработку и производство спутников, наблюдение и сбор данных с Земли.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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"Помимо разработки совместных проектов, привилегированными формами сотрудничества между сторонами будут обмен опытом и передовой практикой, обучение и продвижение космической деятельности, в частности, привлечение в эту сферу молодых кадров", - добавили в посольстве.

Для координации деятельности в рамках соглашения будет создан совместный руководящий комитет.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в феврале подписал распоряжение о создании рабочей комиссии по подготовке предложений по развитию космических исследований и технологий во главе с вице-премьером страны Сухробом Холмурадовым.

Мирзиёев поручил комиссии подготовить предложения по созданию национальной сети спутниковой связи, внедрению достижений космонавтики, подготовке кадров в области космических и спутниковых технологий с привлечением потенциального иностранного партнера на условиях государственно-частного партнерства.




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