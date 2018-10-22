Смена кадров: в Узбекистане за неделю должностей лишились восемь хокимов

Главы администраций уволены после критики премьера республики за серьезные недостатки в работе, в том числе в сборе хлопка.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. В Узбекистане своих должностей лишились восемь хокимов городов и районов.

Как сообщает Газета.UZ, это произошло после того, как премьер-министр республики Абдулла Арипов в ходе селекторного совещания по вопросам сбора хлопка в регионах раскритиковал работу ряда глав администраций.

"Глава правительства 14 октября поручил внести представления об увольнении 10 хокимов", - уточняет издание со ссылкой на источник в правительстве.

На сегодняшний момент постов лишились хоким Ферганы Шавкат Эркабоев и Ферганского района Содикжон Имомалиев, хоким Ургенчского района Хорезмской области Отабек Бекчанов, хоким Гулистанского района Сырдарьинской области Абдумавлон Ибодуллаев, хоким Ангрена Ташкентской области Хакимжон Абдулазизов, хоким Алтынкульского района Андижанской области Бахтимурод Каримов, хоким Галляаральского района Джизакской области Абурашид Юлдашев, хоким Шахрисабзского района Холбобо Бозоров.

Хоким Ташкентской области Гуломжон Ибрагимов получил устный выговор за отставание от плана по сбору хлопка.