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Первое заседание межправкомиссии Узбекистана и Катара пройдет в 2019 году

CC0 / pixabay
Политика
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Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в понедельник принял делегацию Катара.

ТАШКЕНТ, 22 окт – Sputnik. Первое заседание совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Катаром может состояться в начале 2019 года, сообщил в понедельник узбекистанский МИД.

По данным министерства, 22 октября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял делегацию Катара во главе с государственным министром иностранных дел Султоном бин Саадом ал-Мурейхий.

© Sputnik / Абдулкадер Хадж
Глава МИД Катара прибыл на переговоры в Ташкент

"На встрече была подтверждена взаимная заинтересованность в наращивании узбекско-катарского диалога, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах", - говорится в сообщении на сайте МИД.

Стороны отметили, что, несмотря на рост взаимного товарооборота, его объемы свидетельствуют об имеющемся у сторон значительном потенциале. "В этом контексте ключевую роль призвана сыграть созданная совместная межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, первое заседание которой должно состояться в начале 2019 года", - сообщает ведомство.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по актуальной региональной и международной проблематике, процессам мирного урегулирования ситуации в Афганистане, добавили в МИД Узбекистана. В понедельник также состоялся второй раунд узбекско-катарских политических консультаций.

Теги:
визит, МИД Узбекистана, Катар, Узбекистан



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