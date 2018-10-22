Владимир Путин утвердил указ об ответных санкциях против Украины

Санкции введут в ответ на "недружественные и противоречащие международному праву действия Украины".

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Российский лидер Владимир Путин утвердил указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Об этом говорится на сайте Кремля.

Глава РФ поручил правительству подготовить список физических и юридических лиц, в отношении которых будут применены специальные экономические меры.

В тексте документа отмечается, что указ станет недействительным в случае отмены ограничительных мер, введенных Украиной в отношении российских граждан и юридических лиц.