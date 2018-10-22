Посол Казахстана в Узбекистане, подозреваемый в коррупции, лишился должности

Посол Казахстана в Узбекистане подозревается в хищении бюджетных средств на сумму около 378 тысяч долларов.

ТАШКЕНТ, 22 окт – Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев своим указом временно отстранил от должности посла в Узбекистане Ерика Утембаева, подозреваемого в хищениях, сообщила в понедельник пресс-служба казахстанского лидера.

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"Указом главы государства Утембаев Ерик Мылтыкбаевич временно отстранен от исполнения должностных полномочий чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Узбекистан",- говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте президента Казахстана.

Пресс-служба национального бюро по противодействию коррупции Казахстана в середине октября сообщила, что посол Казахстана в Узбекистане подозревается в хищении бюджетных средств на сумму более 140 миллионов тенге (около 378 тысяч долларов). Дипломат "подозревается в том, что, занимая ответственную государственную должность, подписал заведомо фиктивные акты выполненных работ по строительству административного здания посольства Республики Казахстан в Узбекистане".

Ерик Утембаев был назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Узбекистане в апреле 2016 года.