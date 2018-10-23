МИД Казахстана заинтересован в объективном расследовании дела Утембаева

Посол Казахстана в Узбекистане подозревается в хищении бюджетных средств на сумму около 378 тысяч долларов.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. МИД Казахстана заинтересован в объективном расследовании дела в отношении посла республики в Узбекистане Ерика Утембаева, подозреваемого в хищениях, сообщил во вторник глава внешнеполитического ведомства Кайрат Абдрахманов.

Sputnik / Михаил Воскресенский Посол Казахстана в Узбекистане, подозреваемый в коррупции, лишился должности

"Речь идет о предписании, которое мы получили, в частности, МИД, от имени астанинского межрайонного суда о необходимости временного отстранения от должности. Данный указ был подготовлен в соответствии с этим судебным предписанием на основе материалов национального бюро по противодействию коррупции", - сказал Абдрахманов РИА Новости.

По его словам, данный случай связан с расследованием, которое ведется в отношении бывших сотрудников МИД и подведомственных ему учреждений.

"Мы оказываем полное содействие национальному бюро по противодействию коррупции для полного и объективного расследования дела... Мы сами заинтересованы как в открытом и прозрачном расследовании этого дела, так и в недопущении подобных случаев в будущем. Принимаются все необходимые превентивные меры", - сказал Абдрахманов.

Пресс-служба национального бюро по противодействию коррупции Казахстана в середине октября сообщила, что посол Казахстана в Узбекистане подозревается в хищении бюджетных средств на сумму более 140 миллионов тенге (около 378 тысяч долларов). Дипломат подозревается в том, что подписал фиктивные акты выполненных работ по строительству административного здания Посольства Казахстана в Узбекистане.