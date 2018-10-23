За что Лукашенко похвалил Мирзиёева

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал план сотрудничества с секретарем Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктором Махмудовым.
"Все наши договоренности с президентом Узбекистана святы. Мы обязательно выполним взятые на себя обязательства. Передайте моему доброму другу, что мы будем выполнять наши договоренности, как договорились ранее", - сказал Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
Президент напомнил, что во время недавнего его визита в Узбекистан на высшем уровне был достигнут ряд договоренностей о развитии сотрудничества по самым разным направлениям. Главы государств пришли к выводу о необходимости разработки конкретного плана взаимодействия. Один из его разделов – военно-техническое сотрудничество, которое как раз курирует Виктор Махмудов.