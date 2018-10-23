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Встреча с секретарем Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктором Махмудовым

За что Лукашенко похвалил Мирзиёева

© Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Политика
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На встрече с секретарем Совета безопасности Узбекистана глава Беларуси отметил, что в отношениях между странами пройден такой путь, который не смогли пройти до этого за два десятилетия, он уточнил, что это стало возможным благодаря Шавкату Мирзиёеву.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал план сотрудничества с секретарем Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктором Махмудовым.

"Все наши договоренности с президентом Узбекистана святы. Мы обязательно выполним взятые на себя обязательства. Передайте моему доброму другу, что мы будем выполнять наши договоренности, как договорились ранее", - сказал Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Президент напомнил, что во время недавнего его визита в Узбекистан на высшем уровне был достигнут ряд договоренностей о развитии сотрудничества по самым разным направлениям. Главы государств пришли к выводу о необходимости разработки конкретного плана взаимодействия. Один из его разделов – военно-техническое сотрудничество, которое как раз курирует Виктор Махмудов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Мирзиёев - Лукашенко: Узбекистан и Беларусь нуждаются друг в друге
"В отношениях с Узбекистаном мы буквально за пару лет прошли такой путь, который не смогли пройти до этого за два десятилетия. Моих заслуг здесь, конечно же, меньше, чем заслуг моего доброго друга Шавката Миромоновича. Он просто молодец. Молодец по всем направлениям. Я это не впервые говорю. Он нормализовал быстро отношения с соседями. Прекрасно себя ведет на международной арене. У него отличные отношения и с Западом, и с Востоком", - заметил Александр Лукашенко.




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