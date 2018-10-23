Нацелились на Узбекистан: в США объяснили интерес к Ташкенту

Соединенные Штаты намерены в несколько раз нарастить инвестиции и товарооборот с Узбекистаном, чтобы сократить отставание от России. Так, объем инвестиций планируется увеличить сразу до 5 миллиардов долларов.

ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. Соединенные Штаты всерьез задумались над тем, чтобы догнать Россию по объемам инвестиций в узбекскую экономику и значительно улучшить показатели по товарообороту. О возможности подписания большего, чем Москва, количества соглашений и контрактов заявила председатель Американо-Узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм в ходе состоявшегося в Ташкенте двустороннего бизнес-форума.

Ранее на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым Лэмм отметила, что инвестиции в республику могут превысить 5 миллиардов долларов. При этом стоит учесть, что за 9 месяцев они составили всего 332 миллиона долларов.

"Вчера мы узнали от сенатора Садыка Сафаева, что Россия подписала больше соглашений (чем Америка. – Прим. редакции). Мы решили, что можем опередить РФ в этом отношении, чтобы повысить уровень инвестиций и увеличить объемы торговли. Наши меморандумы с Узбекистаном — это только начало, мы движемся только вперед", – отметила Лэмм.

Представитель США обратила внимание на проводимые в республике экономические реформы, в том числе направленные на снятие ряда барьеров и ограничений для бизнеса.

"Это вселяет в нас надежду, и мы всесторонне поддерживаем эти инициативы", — заключила чиновница.

Пока американцы ограничиваются меморандумами, минувший визит президента России Владимира Путина в Ташкент запомнился рекордным количеством двусторонних соглашений и небывалыми суммами по инвестиционным предложениям. В общей сложности было подписано свыше 800 документов на 27,1 миллиарда долларов, товарооборот превысил 6 миллиардов долларов, а в ближайшее время страны намерены нарастить его до 10 миллиардов.

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В списке стран, экспортирующих свои товары и услуги в Узбекистан, США не входят даже в первую десятку. Если экспорт РФ составляет 20,8% от общего торгового трафика, то США с показателем в 1,4% делят позицию с Украиной и уступают даже Латвии.

Россия – один из крупнейших торговых и инвестиционных проектов Узбекистана, один из главных импортеров узбекских фруктов и овощей, автомобилей и текстиля. Помимо этого, Россия активно участвует в крупных инвестпроектах республики. На сегодняшний день вложения российских компаний в узбекские проекты приближаются к 9 миллиардам долларов. Крупнейшие из них связаны с нефтегазовой сферой, а также с проектами в энергетике.

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Так, на строительство Кандымского газоперерабатывающего комбината ушло около 3 миллиардов долларов, а будущая первая в Центральной Азии атомная электростанция обойдется примерно в 11 миллиардов долларов.