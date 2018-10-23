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Хельсинкида Владимир Путин ва Дональд Трамп учрашуви.

Путин назначил Трампу новую встречу

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
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Российский лидер предлагает американскому президенту продолжить диалог в Париже 11 ноября.

ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин предложил Дональду Трампу встретиться в Париже 11 ноября, передает телеканал Russia Today.

Он считает полезным продолжить российско-американский диалог, и прежде всего на полях международных мероприятий. Однако, как подчеркивает Путин, это возможно только в том случае, "если американская сторона заинтересована в контактах".

Президент США Дональд Трамп и Президент России Владимир Путин
REUTERS / Kevin Lamarque
Два соперника в Хельсинки: как встретились Трамп и Путин

В середине июля лидеры двух государств провели переговоры в столице Финляндии Хельсинки. Они обсудили самый широкий круг вопросов, касающихся двусторонней торговли, безопасности, военной сферы. Одной из ключевых тем стал ядерный арсенал, также Путин и Трамп "прошлись по болевым точкам", существующим сегодня в мире.

Кроме того, президент США поздравил Путина с успешным проведением чемпионата мира по футболу, который впервые прошел в России этим летом.

Теги:
США, Дональд Трамп, Владимир Путин



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