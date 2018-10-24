Мирзиёев распорядился создать в Узбекистане еще одно министерство

Шавкат Мирзиёев поручил правительству создать в стране Министерство энергетики. Будет разработана современная схема организации производства, транспортировки, распределения и сбыта электрической энергии.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. В Узбекистане в ближайшее время будет создано Министерство энергетики. На ведомство будет возложен весь комплекс вопросов организации и регулирования деятельности топливно-энергетического комплекса республики.

Соответствующее постановление "О мерах по ускоренному развитию и обеспечению финансовой устойчивости электроэнергетической отрасли" подписал глава государства, сообщает пресс-служба Министерства энергетики республики.

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Согласно документу, утверждена "дорожная карта" по увеличению генерирующих мощностей, модернизации электрических сетей, совершенствованию учета и контроля потребления электрической энергии в 2018-2020 годах.

До 1 марта 2019 года комиссия должна разработать современную схему организации производства, транспортировки, распределения и сбыта электрической энергии.

Она должна предусмотреть широкое привлечение частных (включая иностранные) прямых инвестиций в предприятия по производству, распределению и реализации электрической энергии, в том числе на условиях государственно-частного партнерства.

При этом будет сохранен полный государственный контроль за транспортировкой электроэнергии с постепенным формированием современного оптового рынка электроэнергии на основе конкурсных закупок продукции непосредственно у генерирующих предприятий.

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Ранее стало известно, что реформу электроэнергетики в республике будет курировать лично премьер Абдулла Арипов - он возглавил комиссию по реформированию электроэнергетической отрасли.

Отметим, что во время недавнего визита в Узбекистан президента России Владимира Путина стороны отдельное внимание уделили энергетике. "Росатом" построит первую в Узбекистане атомную станцию – это станет знаковым событием для экономики республики и для всего региона в целом.