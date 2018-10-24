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Женщина показывает график на компьютере

В ООН дали совет узбекским женщинам, как стать богаче

© Flickr
Политика
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На заседании пресс-клуба эксперты отметили, что мужчины в Узбекистане зарабатывают в 1,7 раза больше женщин, потому что последние не стремятся получать высшее образование.

ТАШКЕНТ, 24 окт – Sputnik. Глава представительства фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Узбекистане Миеко Ябута порекомендовала узбекским женщинам учиться и работать в тех сферах, в которых сейчас преобладают мужчины, чтобы решить вопрос гендерного неравенства, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В Международном пресс-клубе 24 октября прошла специальная сессия на тему "Роль системы ООН в достижении Целей устойчивого развития в Узбекистане", она была посвящена Дню Организации Объединенный Наций.

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© Sputnik / Артем Житенев
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На сессии главы агентства ООН в Узбекистане рассказали о программах, направленных на поддержку Узбекистана в достижении целей устойчивого развития, в том числе в области гендерного равенства.

По словам Миеко Ябуты, несмотря на многие достижения, узбекские женщины все еще отстают от мужчин в области образования и занятости. Среди студентов вузов их количество составляет меньше чем 40%.

Также она отметила, что мужчины в Узбекистане зарабатывают в 1,7 раза больше, чем женщины. И по словам Ябуты, это неравенство возникло из-за разного уровня полученного образования.

"Мы видим влияние образования для женщин, чтобы получить хорошую, продуктивную работу. Это очень важно. Недостаточное образование ведет к отсутствию доступа к профессиональной подготовке и к ограничению возможностей на рынке труда. Среди женщин со средним образованием получают работу всего лишь 36%, а с высшим образованием этот показатель составляет 68%", - отметила она.

Девушка в поле
CC0 / pixabay
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Представители ООН заявили, что хотели бы видеть, что узбекские женщины начали изучать те предметы, которые в итоге ведут к получению высокооплачиваемой профессии. Например, интересоваться научными аспектами, инженерными делами, технологическими и компьютерными науками.

Напомним, что начиная с 1948 года 24 октября отмечается как День ООН. В 1971 году в своей резолюции Генассамблея ООН рекомендовала государствам-членам отмечать этот день как государственный праздник.




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