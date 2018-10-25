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Отработанное ядерное топливо

Страны СНГ 2 ноября могут договориться о взаимопомощи при ядерной аварии

© Sputnik / Александр Кондратюк
Политика
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В четверг утром подписание соглашения одобрило на заседании правительство Армении.

ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. Главы правительств стран СНГ на заседании в Астане 2 ноября намерены подписать соглашение о взаимопомощи в случае ядерной аварии, сообщает РИА Новости.

Соответствующее соглашение в четверг одобрили в парламенте Армении.

Согласно проекту, в чрезвычайной ситуации стороны должны будут помогать друг другу – направить все силы на защиту здоровья населения, имущества и окружающей среды от радиоактивных выбросов.

Президент Республики Узбекистан встретился с главами оборонных ведомств государств-участников СНГ
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Мирзиёев встретился с руководителями оборонных ведомств стран СНГ

Для этого государства создадут специальные группы, приготовят технику, оборудование, оснащение и инструменты. Предусматривается беспрепятственный транзит на территорию пострадавшей страны, в обязанности стороны также войдет регулярное информационное взаимодействие.

На прошлой неделе в ходе государственного визита Владимира Путина в Узбекистан лидеры двух стран дали старт строительству первой в Узбекистане атомной электростанции. Оно развернется возде ощера Тудакуль на границе Навоийской и Бухарской областей, однако окончательно место еще не определено Работы должны завершиться к 2028 году.

Теги:
заседание, ядерная безопасность, СНГ



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