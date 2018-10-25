Парламент Казахстана одобрил договор о стыке границ с Узбекистаном

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Депутаты верхней палаты парламента Казахстана на пленарном заседании одобрили ратификацию договора между Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном о районе точки стыка государственных границ трех государств, передает корреспондент РИА Новости.
Законопроект рассмотрели и одобрили депутаты мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана в середине сентября.
Туркменистан и Узбекистан определили прохождение линии туркмено-узбекской государственной границы от точки стыка до пограничной точки №206, упомянутой в договоре о делимитации государственной границы от 21 сентября 2000 года.
Также договор содержит описание местоположения точки стыка государственных границ Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и прохождения линий государственных границ в районе точки стыка.
Законопроект направят на подпись президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.