География терроризма: РФ предупреждает об угрозе распространения ИГ в мире

Заместитель министра обороны России Александр Фомин отметил рост числа экстремистов, пересекающих сирийско-иракскую границу, до примерно 50 тысяч человек.

ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. Заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Фомин предупредил об угрозе распространения ячеек ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России и других странах. - Ред.), сообщает РИА Новости.

В ходе международного Сяншаньского форума по вопросам безопасности в Пекине в четверг он отметил значительное число террористов и боевиков, прибывающих из-за рубежа в зону военных действий.

AFP / AHMAD AL-RUBAYE Казахстан назвал возвращение ИГИЛ в Центральную Азию реальной угрозой

Сирийско-иракскую границу пересекли около 50 тысяч человек из более чем 100 стран мира – их возвращение на родину расширяет географию ИГИЛ.

При этом больше всего сторонников халифата обнаружено в Йемене, Египте, Ливии, Афганистане, Ливии, Индонезии, на Филиппинах и в странах Евросоюза. Для привлечения новых участников лидеры незаконных группировок используют интернет и социальные сети.

Ранее за попытку въехать из России в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов в Узбекистане осудили уехавшего в Петербург гражданина. Он проведет в заключении 9 лет.