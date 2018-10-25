В региональных отделах МВД Узбекистана – новые назначения

Отдел внутренних дел Конликульского района Каракалпакской Республики возглавил подполковник Мухаметали Хожамуратов, начальника отдела в Берунийском районе стал Атабек Абдиров.

ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. В региональных отделах Министерства внутренних дел Узбекистана произошла смена кадров, сообщает пресс-служба МВД республики.

Начальником Отдела внутренних дел Конликульского района Каракалпакской Республики стал Мухаметали Хожамуратов, главой отдела в Берунийском районе - Атабек Абдиров, а в Шафирканском районе Бухарской области ОВД возглавил Аваз Эльбеков.

Кроме того, в Яккабагском районе Кашкадарьинской области должность получил подполковник Шерзод Шокиров, в Туракурганском районе Наманганской области – Миршохид Собиржонов. Также назначения произошли в Янгиюльском районе Ташкентской области, Бешарикском районе Ферганской области, там посты заняли Иброхим Хасанов и Абдуманнон Аскаров соответственно.

В середине октября кадровые перемены коснулись УВД Андижанской и Джизакской области.