15:08 26 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.76
  • EUR9470.71
  • USD8226.10
Поиск
Боевики движения Талибан

"Поле сражения": в Афганистане действует 21 террористическая организация

© AP Photo / Raumat Gul
Политика
Получить короткую ссылку
87 0 0

В них входят более 50 тысяч боевиков, которые борются за влияние в регионе.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. На территории Афганистана на сегодня действуют более 50 тысяч боевиков из 21 террористической организации, сообщает РИА Новости.

Как заявил на Сяншаньском форуме по вопросам безопасности в Пекине министр обороны страны Хилалуддин Хилал, Исламская Республика превратилась в "центральное поле сражения" для представителей запрещенных группировок, они борются за влияние в регионе. Среди боевиков – и свыше восьми тысяч международных террористов.

Задержание преступника
© Pixabay
СГБ задержала узбекистанцев, воевавших на стороне террористов в Сирии

Самой крупной террористической группировкой остается "Талибан", численность боевиков составляет около 38 тысяч человек. Также в стране пытается укреплять влияние ИГИЛ (запрещено в России и Центральной Азии. – Прим. ред.).

Форум "Сяншань" проходит в Пекине с 24 по 26 октября в восьмой раз, его темой стало "Строительство нового типа партнерства в сфере безопасности на принципах равенства, взаимного доверия и взаимовыгодного сотрудничества".

Накануне об угрозе распространения ячеек ИГ предупредил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

Теги:
Форум, Терроризм, Афганистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вице-премьер, председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедов
    Новый мир

    Вице-премьер Азербайджана рассказал, какие проблемы необходимо решить, чтобы достигнуть устойчивого развития.

  • Жители деревни Даниловичи Гродненской области во время полевых работ.
    Работа в полях

    Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал первому вице-премьеру Александру Турчину о задачах, стоящих перед правительством.

  • Здание администрации г. Сухум.
    Право на выбор

    Жителям Сухума решат, хотят ли они прямых выборов мэра столицы – свое мнение горожанам предстоит высказать на референдуме.

  • Газопровод из России в Армению
    Сочтемся!

    Армения готова обсудить с Россией расчет за поставки газа в рублях, заявил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов республики.

  • Трамвай 71-911 City Star
    Ничего не понимаем!

    МИД Латвии распространил заявление, что "не понимает решения", принятого Даугавпилсской думой по поводу закупки трамваев в Твери.

  • Роландас Паксас
    К выборам не допущен

    Литовский Сейм отклонил поправки, позволяющие бывшему президенту республики Роландасу Паксасу избираться на высшие должности.

  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
    Визит откладывается

    Президент Молдовы Игорь Додон сообщил о переносе пасторского визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в республику.

  • Зал заседаний Рийгикогу
    Языковой вопрос

    Депутаты Рийгикогу отклонили скандальный законопроект о десятикратном увеличении штрафов за недостаточное знание эстонского языка.

  • Учения в Южной Осетии
    Борьба с дронами

    Российские военные в Южной Осетии впервые отработали методы борьбы с беспилотниками с учетом сирийского боевого опыта.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Таджикско-афганская граница вдоль реки Памир.
Кишлаки, Памир, караваны и прекрасные виды на таджикско-афганской границе
Наводнение в Туапсе
Разбушевавшаяся стихия: в Туапсе объявлен режим ЧС из-за наводнения
Каких витаминов не хватает россиянам
Каких витаминов не хватает осенью

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054