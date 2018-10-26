"Поле сражения": в Афганистане действует 21 террористическая организация

В них входят более 50 тысяч боевиков, которые борются за влияние в регионе.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. На территории Афганистана на сегодня действуют более 50 тысяч боевиков из 21 террористической организации, сообщает РИА Новости.

Как заявил на Сяншаньском форуме по вопросам безопасности в Пекине министр обороны страны Хилалуддин Хилал, Исламская Республика превратилась в "центральное поле сражения" для представителей запрещенных группировок, они борются за влияние в регионе. Среди боевиков – и свыше восьми тысяч международных террористов.

Самой крупной террористической группировкой остается "Талибан", численность боевиков составляет около 38 тысяч человек. Также в стране пытается укреплять влияние ИГИЛ (запрещено в России и Центральной Азии. – Прим. ред.).

Форум "Сяншань" проходит в Пекине с 24 по 26 октября в восьмой раз, его темой стало "Строительство нового типа партнерства в сфере безопасности на принципах равенства, взаимного доверия и взаимовыгодного сотрудничества".

Накануне об угрозе распространения ячеек ИГ предупредил заместитель министра обороны России Александр Фомин.