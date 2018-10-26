Президенту рассказали, сколько рабочих мест создадут в Ташкенте в 2019 году

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев инспектирует социально-экономическую жизнь Юнусабадского района Ташкента, знакомится с планами предпринимателей, сообщает пресс-служба.
Главе республики представили инвестиционные планы столицы Узбекистана на 2018-2019 годы. В Ташкенте в ближайшие годы планируют реализовать 417 проектов, благодаря которым появится более 25 тысяч рабочих мест. Например, в Юнусабадском районе в 2019 году реализуют 38 инвестиционных проектов.
Напомним, указ президента Узбекистана от 1 августа 2018 года предусматривает кардинальное улучшение инвестиционного климата в стране. Для этого минимальный уставной фонд предприятия с иностранными инвестициями уменьшен с 600 миллионов сумов до 400 миллионов сумов, снижена втрое государственная пошлина за регистрацию компаний с иностранными инвестициями, предусмотрены визовые преференции для крупных инвесторов.