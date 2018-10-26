15:08 26 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.76
  • EUR9470.71
  • USD8226.10
Поиск
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев

Президенту рассказали, сколько рабочих мест создадут в Ташкенте в 2019 году

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
Получить короткую ссылку
10521

Главе республики представили инвестиционные планы столицы Узбекистана на конец 2018 и 2019 год.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев инспектирует социально-экономическую жизнь Юнусабадского района Ташкента, знакомится с планами предпринимателей, сообщает пресс-служба.

Главе республики представили инвестиционные планы столицы Узбекистана на 2018-2019 годы. В Ташкенте в ближайшие годы планируют реализовать 417 проектов, благодаря которым появится более 25 тысяч рабочих мест. Например, в Юнусабадском районе в 2019 году реализуют 38 инвестиционных проектов.

Денежные купюры и монеты разных стран
© Sputnik / Михаил Кутузов
В Узбекистане новый закон устранит бюрократию в сфере инвестиций
Мирзиёев отметил, что Ташкент обладает широкими экономическими возможностями, столица должна быть примером во всех сферах. Он дал указания по дальнейшему увеличению привлекаемых иностранных инвестиций, созданию новых предприятий и увеличению налоговых поступлений.

Напомним, указ президента Узбекистана от 1 августа 2018 года предусматривает кардинальное улучшение инвестиционного климата в стране. Для этого минимальный уставной фонд предприятия с иностранными инвестициями уменьшен с 600 миллионов сумов до 400 миллионов сумов, снижена втрое государственная пошлина за регистрацию компаний с иностранными инвестициями, предусмотрены визовые преференции для крупных инвесторов.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вице-премьер, председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедов
    Новый мир

    Вице-премьер Азербайджана рассказал, какие проблемы необходимо решить, чтобы достигнуть устойчивого развития.

  • Жители деревни Даниловичи Гродненской области во время полевых работ.
    Работа в полях

    Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал первому вице-премьеру Александру Турчину о задачах, стоящих перед правительством.

  • Здание администрации г. Сухум.
    Право на выбор

    Жителям Сухума решат, хотят ли они прямых выборов мэра столицы – свое мнение горожанам предстоит высказать на референдуме.

  • Газопровод из России в Армению
    Сочтемся!

    Армения готова обсудить с Россией расчет за поставки газа в рублях, заявил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов республики.

  • Трамвай 71-911 City Star
    Ничего не понимаем!

    МИД Латвии распространил заявление, что "не понимает решения", принятого Даугавпилсской думой по поводу закупки трамваев в Твери.

  • Роландас Паксас
    К выборам не допущен

    Литовский Сейм отклонил поправки, позволяющие бывшему президенту республики Роландасу Паксасу избираться на высшие должности.

  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
    Визит откладывается

    Президент Молдовы Игорь Додон сообщил о переносе пасторского визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в республику.

  • Зал заседаний Рийгикогу
    Языковой вопрос

    Депутаты Рийгикогу отклонили скандальный законопроект о десятикратном увеличении штрафов за недостаточное знание эстонского языка.

  • Учения в Южной Осетии
    Борьба с дронами

    Российские военные в Южной Осетии впервые отработали методы борьбы с беспилотниками с учетом сирийского боевого опыта.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Таджикско-афганская граница вдоль реки Памир.
Кишлаки, Памир, караваны и прекрасные виды на таджикско-афганской границе
Наводнение в Туапсе
Разбушевавшаяся стихия: в Туапсе объявлен режим ЧС из-за наводнения
Каких витаминов не хватает россиянам
Каких витаминов не хватает осенью

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054