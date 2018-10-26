Мирзиёев поделился, какими он видит новые станции метро

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил строящиеся станции ташкентского метро "Туркистон" и "Юнусобод", сообщает пресс-служба.

Сейчас идут работы по прокладке тоннеля между станциями. Тоннель строится закрытым способом, для этого привезен немецкий тоннелепроходческий механизированный комплекс "Херренктнехт". Для работы с этой машиной узбекские специалисты проходили обучение в Германии.

Трест "Куприк курилиш" ввел в строй цех по производству тюбингов для крепления тоннельных стен.

Пресс-служба президента Узбекистана Почему люди недовольны, когда в городах строят новые станции метро

Президент осмотрел стройку, дал ответственным лицам рекомендации относительно внешнего вида и инфраструктуры станций. Как отметил глава государства, при строительстве транспортных коммуникаций необходимо учитывать дальнейшее развитие города и обеспечить их удобство для всех.

Ранее Мирзиёеву представили инвестиционные планы столицы Узбекистана на 2018-2019 годы.

Напомним, в столице Узбекистана также строят легкое метро, общая протяженность которого составит 52,1 километра. Первая линия протянется от станции "Дустлик" Ташкентского метрополитена до рынка Куйлюк. На этом отрезке длиной 11 километров будет восемь станций. В июле этого года президент поручил сдать первую очередь надземного метро в преддверии празднования Навруза в следующем году.