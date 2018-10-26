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Мирзиёев проинспектировал строительство Business city

Магазины и парки: новый Business city построят в Юнусабаде

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Президент Шавкат Мирзиёев 26 октября ознакомился с проектом современного делового центра, его планируют разместить на участке площадью 45,5 гектара.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 октября посетил Юнусабадский район Ташкента и ознакомился с проектом строительства нового Business city, сообщает пресс-служба главы государства.

Комплекс разместят на участке площадью 45,5 гектара в махалле "Отчопар-2" Юнусабада, в него войдут торговые комплексы, офисы, парки, развлекательные заведения, жилье и другие объекты.

Презентация нового Business city
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Презентация нового Business city

"Президент отметил, что при строительстве нового делового центра необходимо учесть рельеф местности, использовать передовой мировой опыт. Дал поручения по привлечению к строительству иностранных инвесторов, опытных проектировщиков и строителей", - уточняется в сообщении.

Стоимость проекта составит около 500 миллионов долларов, строительство планируют закончить к 2023 году.

Ранее в пятницу президент РУ также проинспектировал строительство двух станций ташкентского метро – "Туркистон" и "Юнусобод" на строящейся Юнусабадской линии Ташкентского метрополитена.

По словам Шавката Мирзиёева, при строительстве транспортных коммуникаций в первую очередь надо учитывать планы по дальнейшему развитию города.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Ташкент, бизнес



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