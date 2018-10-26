Мирзиёев призвал воспитателей искать искру таланта в каждом ребенке

Президент ознакомился с созданными в детском саду условиями, побеседовал с работниками, вручил детям подарки.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил недавно отремонтированный детский сад №74 в махалле "Богишамол" Юнусабадского района, сообщает пресс-служба.

Дошкольное образовательное учреждение реконструировали в этом году, сейчас в нем 375 воспитанников.

Детский сад №74 в махалле Богишамол Юнусабадского района г. Ташкента

Детский сад №74 в махалле Богишамол Юнусабадского района г. Ташкента © Пресс-служба президента Узбекистана. 1 / 2 Детский сад №74 в махалле Богишамол Юнусабадского района г. Ташкента

Президент ознакомился с созданными в детском саду условиями, побеседовал с работниками, вручил детям подарки.

"Для нас на первом месте стоят духовность, знания, здоровье детей. Поэтому государством уделяется большое внимание дошкольному образованию, и это только начало. Ваша задача - суметь обнаружить искру таланта в каждом ребенке, дать детям хорошее образование", - сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава республики заявил, что необходимо строить новые детсады на основе государственно-частного партнерства, чтобы в будущем посещать их могли 100% детей страны.