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Визит Официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в Узбекистан

Мария Захарова возглавила делегацию РФ на консультациях с МИД Узбекистана

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Политика
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Стороны обсудили взаимодействие в сфере средств массовой информации и обменялись опытом.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. В Ташкенте 26 октября прошли межмидовские консультации России и Узбекистана, сообщает пресс-служба узбекистанского ведомства.

Российскую делегацию возглавляла директор Департамента информации и печати Мария Захарова.

Стороны обсудили взаимодействие в сфере работы со средствами массовой информации и обменялись опытом.

Визит Официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в Узбекистан
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Визит Официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в Узбекистан

Кроме того, представители российской стороны провели встречу с преподавателями и студентами УМЭД.

Визит Официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в Узбекистан
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Визит Официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в Узбекистан

Ранее Мария Захарова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в узбекском наряде, пользователи выразили восхищение новым чапаном и восточной вышивкой.

По ее словам, народное искусство удивительным образом сохраняет самобытность национальной культуры, а в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан политик подчеркнула, что у вещей из Центральной Азии жизнеутверждающая энергетика.

Теги:
МИД РФ, Узбекистан, Мария Захарова



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