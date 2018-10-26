Мария Захарова возглавила делегацию РФ на консультациях с МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. В Ташкенте 26 октября прошли межмидовские консультации России и Узбекистана, сообщает пресс-служба узбекистанского ведомства.
Российскую делегацию возглавляла директор Департамента информации и печати Мария Захарова.
Стороны обсудили взаимодействие в сфере работы со средствами массовой информации и обменялись опытом.
Кроме того, представители российской стороны провели встречу с преподавателями и студентами УМЭД.
Ранее Мария Захарова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в узбекском наряде, пользователи выразили восхищение новым чапаном и восточной вышивкой.
По ее словам, народное искусство удивительным образом сохраняет самобытность национальной культуры, а в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан политик подчеркнула, что у вещей из Центральной Азии жизнеутверждающая энергетика.