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Казахстан и Узбекистан обсудили борьбу с религиозным экстремизмом

CC0 / pixabay
Политика
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Также стороны рассмотрели информационную и кибербезопасности.

ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Борьбу с терроризмом, экстремизмом, а также вопросы регионального сотрудничества обсудили руководители советов безопасности Казахстана и Узбекистана в ходе плановых консультаций, сообщает пресс-служба президента Казахстана.

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"В ходе переговоров, которые прошли под председательством помощника президента – секретаря совета безопасности Республики Казахстан Габита Байжанова и секретаря совета безопасности при президенте Республики Узбекистан Виктора Махмудова с участием руководителей центральных государственных органов, рассмотрены актуальные вопросы в области обеспечения безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно пресс-релизу, было обсуждено текущее состояние и перспективы развития регионального сотрудничества в Центральной Азии и взаимодействия в международных организациях.

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"На повестку были вынесены аспекты взаимодействия в сфере противодействия проявлениям терроризма и религиозного экстремизма, обеспечения информационной и кибербезопасности, а также в вопросе передачи осужденных для отбывания наказания в государствах, гражданами которых они являются", - отмечается в сообщении.

В рамках встречи стороны также рассмотрели предварительные результаты исполнения пунктов дорожной карты по вопросам сотрудничества в сфере водных отношений.

Теги:
Экстремизм, Терроризм, Казахстан, Узбекистан



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