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Узбекистан готовится к визиту делегации Европарламента

© Flickr
Политика
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В Ташкенте состоится заседание Комитета парламентского сотрудничества "Узбекистан – Европейский союз".

ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. Делегация Европарламента в понедельник начинает визит в Узбекистан, запланированы встречи в министерствах и с парламентариями республики, сообщает узбекистанский МИД.

Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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"Двадцать девятого октября в Узбекистан прибывает группа депутатов Европейского парламента во главе с председателем делегации по связям со странами Центральной Азии и Монголией Иветой Григуле-Петерсе", - говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным ведомства, в программе визита участие в 14-м заседании Комитета парламентского сотрудничества "Узбекистан – Европейский союз" в Ташкенте.

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Делегация также проведет встречи и переговоры в министерствах иностранных дел, экономики, занятости и трудовых отношений, высшего и среднего специального образования, Госкомитете по экологии и охране окружающей среды, Комитете по делам религий, на которых планируется обсудить вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

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Теги:
Евросоюз, МИД Узбекистана, Европарламент, Узбекистан



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