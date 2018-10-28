Мирзиёев поздравил главу Чехии с национальным праздником

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравление президенту Чешской Республики Милошу Земану в связи с Днем образования независимой Чехословакии, сообщает пресс-служба.

День образования независимой Чехословацкой Республики отмечается ежегодно 28 октября.

После Первой мировой войны, 28 октября 1918 года, Чешский национальный комитет в Праге провозгласил независимость от Австро-Венгрии, а также объявил об объединении Чехии и соседней Словакии в Республику Чехословакию.

Несмотря на то, что в ноябре 1989 года в Чехословакии произошла, так называемая "Бархатная революция", в результате которой в стране завершилась эпоха коммунистического влияния и обострились противоречия между Чехией и Словакией. Летом 1992 года лидеры республик договорились о разделении страны, и 1 января 1993 года образовалась независимая Чехия. Но 28 октября — День образования Чехословацкой Республики, или День рождения независимого чехословацкого государства, до сих пор считается в Чехии одной из важнейших в истории страны.