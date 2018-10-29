Жириновский собирается с рабочим визитом в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Делегация депутатов фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским посетит с рабочим визитом Узбекистан со 2 по 3 ноября.

По информации forsmi, второго ноября Жириновский прилетит в Бухару и отправится во дворец Ситораи Мохи Хоса и шелковую мастерскую.

Во второй день визита руководитель ЛДПР посетит один из местных рынков Бухары, где пообщается с продавцами и покупателями.

Напомним, с 18 по 19 октября в Узбекистан приезжал президент РФ Владимир Путин. В ходе поездки российского лидера было подписано в общей сложности свыше 800 документов, а сумма контрактов, инвестиций и соглашений по этим документам превысила 27 миллиардов долларов.