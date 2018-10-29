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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Жириновский собирается с рабочим визитом в Узбекистан

© Sputnik / Илья Питалев
Политика
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Жириновский посетит шелковую мастерскую и местный рынок.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Делегация депутатов фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским посетит с рабочим визитом Узбекистан со 2 по 3 ноября.

По информации forsmi, второго ноября Жириновский прилетит в Бухару и отправится во дворец Ситораи Мохи Хоса и шелковую мастерскую.

Во второй день визита руководитель ЛДПР посетит один из местных рынков Бухары, где пообщается с продавцами и покупателями.

Напомним, с 18 по 19 октября в Узбекистан приезжал президент РФ Владимир Путин. В ходе поездки российского лидера было подписано в общей сложности свыше 800 документов, а сумма контрактов, инвестиций и соглашений по этим документам превысила 27 миллиардов долларов.

Теги:
Владимир Путин, Владимир Жириновский, Бухара, Узбекистан, Россия



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