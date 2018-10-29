Новые возможности: в феврале Узбекистан обсудит с ООН сотрудничество в ЦА

В Ташкенте пройдет конференция "Центральная Азия – новые возможности и перспективы регионального сотрудничества", она состоится в рамках подготовки ко встрече лидеров стран региона.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. В феврале 2019 года в Ташкенте состоится совместная конференция Узбекистана и ООН "Центральная Азия – новые возможности и перспективы регионального сотрудничества", сообщает РИА Новости.

По словам заместителя министра иностранных дел республики Дилшода Ахатова, с инициативой выступает внешнеполитическое ведомство Узбекистана, организаторами являются Институт стратегических и международных исследований при президенте Узбекистана и Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

В мероприятии примут участие международные политологи и ученые, эксперты известных аналитических центров, представители различных финансовых организаций и международных структур.

Саммит глав государств стран Центральной Азии намечен на март 2019 года и также пройдет в Ташкенте.