Третий руководитель за год: в "Узбектелекоме" назначен новый гендиректор

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Хасанов Назиржон Набижонович назначен временно исполняющим обязанности генерального директора АК "Узбектелеком".
Ранее он работал директором по взаимодействию с государственными органами АК "Узбектелеком".
Хасанов начинал свою карьеру в филиале "Андижан Телеком" в должности электромеханика цеха. В 2005 году он перешел в "Узбектелеком", став первым заместителем директора.
Напомним, Фарход Розиев, руководивший компанией с марта по август 2018 года, был переведен на должность коммерческого директора.
После Розиева главой организации был Шухрат Кадиров.