Третий руководитель за год: в "Узбектелекоме" назначен новый гендиректор

В компании с марта 2018 года в третий раз меняется генеральный директор.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Хасанов Назиржон Набижонович назначен временно исполняющим обязанности генерального директора АК "Узбектелеком".

© Sputnik / Григорий Сысоев Стало известно, почему в "Узбектелекоме" поменялось руководство

Ранее он работал директором по взаимодействию с государственными органами АК "Узбектелеком".

Хасанов начинал свою карьеру в филиале "Андижан Телеком" в должности электромеханика цеха. В 2005 году он перешел в "Узбектелеком", став первым заместителем директора.

Напомним, Фарход Розиев, руководивший компанией с марта по август 2018 года, был переведен на должность коммерческого директора.

После Розиева главой организации был Шухрат Кадиров.