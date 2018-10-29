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Третий руководитель за год: в "Узбектелекоме" назначен новый гендиректор

Sputnik / Владимир Федоренко
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (251)
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В компании с марта 2018 года в третий раз меняется генеральный директор.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Хасанов Назиржон Набижонович назначен временно исполняющим обязанности генерального директора АК "Узбектелеком".

Участники мероприятия
© Sputnik / Григорий Сысоев
Стало известно, почему в "Узбектелекоме" поменялось руководство

Ранее он работал директором по взаимодействию с государственными органами АК "Узбектелеком".

Хасанов начинал свою карьеру в филиале "Андижан Телеком" в должности электромеханика цеха. В 2005 году он перешел в "Узбектелеком", став первым заместителем директора.

Напомним, Фарход Розиев, руководивший компанией с марта по август 2018 года, был переведен на должность коммерческого директора. 

После Розиева главой организации был Шухрат Кадиров.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (251)
Теги:
Узбектелеком, Узбекистан



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