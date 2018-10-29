Что обсудили узбекская делегация и Организация железных дорог Ирана

Участники узбекской делегации ознакомились с инфраструктурой новой железнодорожной ветки Хаф – Герат и с возможностями морского порта Чабахар.
ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Делегация Узбекистана во главе со спецпредставителем по Афганистану Исматуллой Иргашевым провела в Иране переговоры с руководством МИД и Организации железных дорог Ирана.
Также участники делегации встретились с руководством Министерства иностранных дел и Организации железных дорог Ирана. МИД Узбекистана.
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