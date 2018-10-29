Что обсудили узбекская делегация и Организация железных дорог Ирана

Участники узбекской делегации ознакомились с инфраструктурой новой железнодорожной ветки Хаф – Герат и с возможностями морского порта Чабахар.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Делегация Узбекистана во главе со спецпредставителем по Афганистану Исматуллой Иргашевым провела в Иране переговоры с руководством МИД и Организации железных дорог Ирана.

© Sputnik . Sputnik Афганистан открыл консульство на юге Узбекистана

Представителей делегации ознакомили с инфраструктурой новой железнодорожной ветки Хаф – Герат на приграничной территории Афганистана, а также с возможностями морского порта Чабахар.

Также участники делегации встретились с руководством Министерства иностранных дел и Организации железных дорог Ирана. МИД Узбекистана.