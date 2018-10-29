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Ангела Меркель, канцлер Германии

Ангела Меркель уйдет с поста канцлера Германии в 2021 году

© REUTERS / Hannibal Hanschke
Политика
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Лидер ФРГ не намерена переизбираться на пост председателя Христианско-демократического союза, на ее планы повлияло серьезное падение рейтинга партии.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель покинет пост в 2021 году и не будет больше переизбираться на пост председателя Христианско-демократического союза, сообщает РИА Новости.

Как пишут западные СМИ, на решение лидера ФРГ повлияла "очередная провальная победа" партии на земельных выборах в Гессене, она свидетельствует о серьезном падении рейтинга.

В сентябре 2018 года рейтинг консервативного блока опустился до рекордно низкого показателя в 28%, после прошлогодних выборов нестабильная политическая ситуация наблюдается и в бундестаге.

Ангель Меркель занимает высший пост в Германии с 2005 года, лидер Христианско-демократического союза – с 2000 года. Во внешней политике она известна безоговорочной поддержкой европейских ценностей.

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Теги:
партия, Германия, Ангела Меркель



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