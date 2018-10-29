Мирзиёев отправил в отставку ответственного за переработку сельхозпродукции

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал распоряжение об увеличении ответственности руководителей государственных органов всех уровней за недопущение любых форм принудительного труда, сообщает пресс-служба.
Согласно распоряжению, Зоир Мирзаев освобожден от должности заместителя премьер-министра Узбекистана и руководителя комплекса по переработке сельхозпродукции из-за серьезных недостатков в процессе посева и орошения зерна.
Напомним, Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана выясняет обстоятельства инцидента, зафиксированного на фото, на котором шестеро фермеров стоят по колено в воде перед хлопковым полем. Так их якобы наказали за неудовлетворительные результаты при сборе урожая.
Это уже не первый случай нарушения прав граждан при сборе хлопка, который оказался в центре общественного внимания этой осенью. Ранее Министерство народного образования заявило о том, что вопреки строгому запрету президента учителей по-прежнему в отдельных регионах привлекают или вызывают на сбор урожая хлопка. В настоящее время Минобразования проверяет все поступившие сообщения, а также призывает граждан сигнализировать о таких случаях в Виртуальный инспектор "Устоз овози".
Зоир Мирзаев в феврале этого года ушел в отставку с должности министра сельского и водного хозяйства.