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Кресло руководителя

Мирзиёев отправил в отставку ответственного за переработку сельхозпродукции

© Sputnik / Табылды Кадырбеков.
Политика
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Согласно распоряжению, Зоир Мирзаев освобожден от должности заместителя премьер-министра Узбекистана и руководителя комплекса по переработке сельхозпродукции из-за серьезных недостатков в процессе посева и орошения зерна.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал распоряжение об увеличении ответственности руководителей государственных органов всех уровней за недопущение любых форм принудительного труда, сообщает пресс-служба.

Согласно распоряжению, Зоир Мирзаев освобожден от должности заместителя премьер-министра Узбекистана и руководителя комплекса по переработке сельхозпродукции из-за серьезных недостатков в процессе посева и орошения зерна.

Фермеры, якобы наказанные за невыполнение плана по сбору хлопка
© Алишер Эргашев, Диалог с народом
В Узбекистане ищут виновных в издевательстве над сборщиками хлопка
Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан поручено провести проверку нарушений, допущенных во время сельскохозяйственных работ. Премьер-министр и руководители органов государственной власти и промышленных объединений на местах должны усилить меры, направленные на искоренение всех форм и видов принудительного труда.

Напомним, Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана выясняет обстоятельства инцидента, зафиксированного на фото, на котором шестеро фермеров стоят по колено в воде перед хлопковым полем. Так их якобы наказали за неудовлетворительные результаты при сборе урожая. 

Это уже не первый случай нарушения прав граждан при сборе хлопка, который оказался в центре общественного внимания этой осенью. Ранее Министерство народного образования заявило о том, что вопреки строгому запрету президента учителей по-прежнему в отдельных регионах привлекают или вызывают на сбор урожая хлопка. В настоящее время Минобразования проверяет все поступившие сообщения, а также призывает граждан сигнализировать о таких случаях в Виртуальный инспектор "Устоз овози".

Зоир Мирзаев в феврале этого года ушел в отставку с должности министра сельского и водного хозяйства.




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