Мирзиёев отправил в отставку ответственного за переработку сельхозпродукции

Согласно распоряжению, Зоир Мирзаев освобожден от должности заместителя премьер-министра Узбекистана и руководителя комплекса по переработке сельхозпродукции из-за серьезных недостатков в процессе посева и орошения зерна.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал распоряжение об увеличении ответственности руководителей государственных органов всех уровней за недопущение любых форм принудительного труда, сообщает пресс-служба.

Согласно распоряжению, Зоир Мирзаев освобожден от должности заместителя премьер-министра Узбекистана и руководителя комплекса по переработке сельхозпродукции из-за серьезных недостатков в процессе посева и орошения зерна.

Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан поручено провести проверку нарушений, допущенных во время сельскохозяйственных работ. Премьер-министр и руководители органов государственной власти и промышленных объединений на местах должны усилить меры, направленные на искоренение всех форм и видов принудительного труда.

Напомним, Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана выясняет обстоятельства инцидента, зафиксированного на фото, на котором шестеро фермеров стоят по колено в воде перед хлопковым полем. Так их якобы наказали за неудовлетворительные результаты при сборе урожая.

Это уже не первый случай нарушения прав граждан при сборе хлопка, который оказался в центре общественного внимания этой осенью. Ранее Министерство народного образования заявило о том, что вопреки строгому запрету президента учителей по-прежнему в отдельных регионах привлекают или вызывают на сбор урожая хлопка. В настоящее время Минобразования проверяет все поступившие сообщения, а также призывает граждан сигнализировать о таких случаях в Виртуальный инспектор "Устоз овози".

Зоир Мирзаев в феврале этого года ушел в отставку с должности министра сельского и водного хозяйства.