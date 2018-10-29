В Узбекистане появится омбудсмен по защите прав детей и молодежи

Директор Национального центра по правам человека Акмаль Саидов сделал заявление о появление отдельного омбудсмена по делам молодежи.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. В Узбекистане рассматривается вопрос по появлению Омбудсмена, занимающегося защитой прав детей и молодежи.

© Sputnik / Илья Питалев Омбудсмены РФ и Узбекистана организуют совместный прием граждан

В Узбекистане сформирована система национальных институтов по защите прав и свобод человека. Основу этой системы составляют Уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека (Омбудсмен), Уполномоченный при президенте по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства (Бизнес-омбудсмен) и Национальный центр по правам человека.

"Недавно эта система расширена за счет формирования Консультативного совета по развитию гражданского общества при президенте", – отметил директор Национального центра по правам человека Акмаль Саидова в своей статье, цитирует Podrobno.uz.

По словам эксперта, в стране в ближайшее время будут усовершенствованы вопросы прав и свобод человека. Так, добавил он, на повестку дня вынесен вопрос об организации института Омбудсмена по защите прав детей и молодежи.

"В 2018 году принималсяся ряд законов и постановлений о правах и свободах человека. В целях дальнейшего укрепления прав человека и повышения эффективности взаимодействия с международными правозащитными организациями намечено принятие комплексных мер по усилению правового статуса Национального центра Республики Узбекистан по правам человека. При этом значительную роль играет опора на рекомендации Совета ООН по правам человека и договорных органов", – заметил Саидов.