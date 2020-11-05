Ранее проект этого закона был одобрили депутаты мажилиса (нижней палаты) и сената (верхней палаты) парламента Казахстана.
Делегацию Узбекистана возглавит заместитель министра иностранных дел страны Дилшод Ахатов.
О начале полноценной работы генеральных консульств во Владивостоке, Екатеринбурге, Казани и Ростове-на-Дону МИД Узбекистана обещает сообщить дополнительно.
Рашид Рахматов, ранее занимавший должность прокурора Каракалпакстана, назначен заместителем генерального прокурора Узбекистана.
Кандидат политических наук Дмитрий Журавлев считает, что через несколько лет в США может начаться внутригосударственное противостояние.
Президент США ждет договора с Ираном, "который навсегда заблокирует ему путь к ядерному оружию".
Президент Узбекистана назвал несоответствующим современным требованиям уровень внедрения информационных технологий в общеобразовательных школах и нашел еще несколько недостатков.
ООН предложила властям Узбекистана поделиться с международным сообществом опытом решения пограничных вопросов.
Визит Владимира Жириновского в Бухару продлится до 3 ноября.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан рассказала об усилиях Москвы по урегулированию афганского конфликта, а также о неоднозначной и порой неконструктивной позиции Запада по этому поводу.
У Ташкента нет желания рушить хорошие отношения с Украиной, но инициативы ряда политиков этой страны в отношении узбекской продукции вызывают вопросы, рассказал Sputnik депутат законодательной палаты Олий Мажлиса, член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев.
Участники конференции "Борьба с терроризмом — сотрудничество без границ" в Ташкенте озабочены динамикой развития ситуации в Афганистане, на территории приграничных провинций которого сейчас много боевиков ИГ.
Председатель Европарламента по связям со странами Центральной Азии и Монголии Ивета Григуле-Петерсе считает, что визит главы Узбекистана даст возможность конкретизировать сотрудничество на ближайшие 5-10 лет.
Представитель департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Андрей Кушниренко раскрыл детали предстоящей встречи премьер-министров государств Содружества. В приоритете - экономика и энергетика.
Очередная встреча глав правительств стран Содружества состоится в Астане 2 ноября.
Президент Узбекистана пожелал казахскому коллеге и дальше укреплять партнерство и пообещал проводить больше культурно-гуманитарных деловых мероприятий.
Также глава МИД Узбекистана проведет переговоры с премьер-министром Пакистана.
Стороны рассмотрели двусторонние отношения и перспективы взаимодействия в формате "Узбекистан – Евросоюз".
Водно-энергетические ресурсы, безопасность, торговля и транзит, туризм и образование - вот лишь неполный список тем, затронутых участниками первого центральноазиатского форума. Дискуссионная площадка призвана помочь в выработке единой концепции развития всего региона в целом.
До этого назначения Фариддин Насриев занимал должность заместителя директора Консульско-правового департамента МИД Узбекистана.