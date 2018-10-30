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Агентство космических исследований и технологий могут создать в Узбекистане

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Политика
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Также в феврале 2019 года планируют разработать закон "О космической деятельности", проект опубликован на портале обсуждения нормативно-правовых документов.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. В Узбекистане планируют создать Агентство космических исследований и технологий, сообщается в проекте Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Он опубликован на портале обсуждения нормативно-правовых документов, обсуждение продлится до середины ноября.

"Утвердить Положение об Агентстве  космических исследований и технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан, Агентство космических исследований и технологий при кабинете министров Республики Узбекистан (далее - Агентство "Узбеккосмос") осуществляет свою деятельность независимо от других органов государственного и хозяйственного управления", - говорится в документе.

Агентство займется выработкой и реализацией единой государственной политики и стратегических направлений в сфере развития и использования космической отрасли.

Кроме того, Министерство высшего и среднего специального образования совместно с "Узбеккосмос" планирует разработать предложения по обучению и стажировке студентов и специалистов из республики в учебных центрах Европы и Юго-Восточной Азии.

Теги:
министерство, закон, Исследования космоса



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