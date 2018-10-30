Право на Америку: Трамп намерен отменить получение гражданства по рождению

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Президент США Дональд Трамп намерен отменить право на гражданство по рождению для детей неграждан страны и незаконных мигрантов, сообщает РИА Новости.
Как напомнил лидер страны журналистам, на сегодня Соединенные Штаты – единственное государство в мире, в котором ребенок приезжего автоматически становится гражданином.
"Это смешно. И это должно закончиться", - отметил Трамп. По его словам, указ уже готовится.
В августе администрация президента сообщала о планах ужесточить условия для получения американского гражданства и Green Card для легальных мигрантов.
Ужесточение борьбы с нелегальной миграцией – один из основных пунктов предвыборной программы Дональда Трампа.
В Узбекистане ежегодные заявки на получение Green Card – подтверждения наличия вида на жительства в Штатах и возможность трудоустройства можно подать с 3 октября до 6 ноября, они принимаются только в электронном виде. Затем заявителям необходимо распечатать и сохранить документ для прохождения следующих этапов конкурса на карту.
Напомним, что с 15 по 17 мая прошел первый в истории официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в США. Стороны договорились о всестороннем развитии двусторонних отношений.