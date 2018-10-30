Право на Америку: Трамп намерен отменить получение гражданства по рождению

Речь идет о незаконных мигрантах и детях неграждан страны, в данный момент президент готовит проект указа.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Президент США Дональд Трамп намерен отменить право на гражданство по рождению для детей неграждан страны и незаконных мигрантов, сообщает РИА Новости.

Как напомнил лидер страны журналистам, на сегодня Соединенные Штаты – единственное государство в мире, в котором ребенок приезжего автоматически становится гражданином.

© Sputnik / Максим Блинов Узбекистанцы в октябре-ноябре подадут заявки на Green Card

"Это смешно. И это должно закончиться", - отметил Трамп. По его словам, указ уже готовится.

В августе администрация президента сообщала о планах ужесточить условия для получения американского гражданства и Green Card для легальных мигрантов.

Ужесточение борьбы с нелегальной миграцией – один из основных пунктов предвыборной программы Дональда Трампа.

В Узбекистане ежегодные заявки на получение Green Card – подтверждения наличия вида на жительства в Штатах и возможность трудоустройства можно подать с 3 октября до 6 ноября, они принимаются только в электронном виде. Затем заявителям необходимо распечатать и сохранить документ для прохождения следующих этапов конкурса на карту.

Напомним, что с 15 по 17 мая прошел первый в истории официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в США. Стороны договорились о всестороннем развитии двусторонних отношений.