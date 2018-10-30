19:52 30 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.19
  • EUR9390.86
  • USD8236.87
Поиск
Президент США Дональд Трамп

Право на Америку: Трамп намерен отменить получение гражданства по рождению

© AFP 2018 / SAUL LOEB
Политика
Получить короткую ссылку
66 0 0

Речь идет о незаконных мигрантах и детях неграждан страны, в данный момент президент готовит проект указа.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Президент США Дональд Трамп намерен отменить право на гражданство по рождению для детей неграждан страны и незаконных мигрантов, сообщает РИА Новости.

Как напомнил лидер страны журналистам, на сегодня Соединенные Штаты – единственное государство в мире, в котором ребенок приезжего автоматически становится гражданином.

Флаг Соединенных Штатов Америки.
© Sputnik / Максим Блинов
Узбекистанцы в октябре-ноябре подадут заявки на Green Card

"Это смешно. И это должно закончиться", - отметил Трамп. По его словам, указ уже готовится.

В августе администрация президента сообщала о планах ужесточить условия для получения американского гражданства и Green Card для легальных мигрантов.

Ужесточение борьбы с нелегальной миграцией – один из основных пунктов предвыборной программы Дональда Трампа.

В Узбекистане ежегодные заявки на получение Green Card – подтверждения наличия вида на жительства в Штатах и возможность трудоустройства можно подать с 3 октября до 6 ноября, они принимаются только в электронном виде. Затем заявителям необходимо распечатать и сохранить документ для прохождения следующих этапов конкурса на карту.

Напомним, что с 15 по 17 мая прошел первый в истории официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в США. Стороны договорились о всестороннем развитии двусторонних отношений.

Теги:
США, гражданство, Дональд Трамп



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Посол Армении в России Вардан Тоганян
    Крепкая дружба

    Уровень взаимоотношений России и Армении никак не зависит от внутриполитической ситуации, заявил посол республики в Москве.

  • Чай из конопли
    Полезная культура

    В Латгалии может появиться музей конопли: местные фермеры хотят привлечь туристов и рассказать о пользе этого растения.

  • Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
    Дело принципа

    Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал европейские страны к "принципиальной позиции по отношению к России".

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Экс-игрок сборной Испании Луис Гарсия в Узбекистане
В Узбекистане устроили свое Эль-Класико с участием футболиста "Барселоны"
Щенки на беговых дорожках
Как корги сбрасывают лишние килограммы на беговой дорожке - видео
Кто самый грозный: рейтинг армий мира

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054