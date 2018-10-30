Татарстан, Марий Эл и Башкирия получили нового генконсула Узбекистана

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Регионам Узбекистана в 2019 году выделят в шесть раз больше средств Президент Шавкат Мирзиёе 30 октября провел совещание, посвященное итогом исполнению Государственного бюджета и бюджетно-налоговой политики в 2019 году. 86

В Минкультуры прокомментировали снос мавзолея в Каракалпакстане Оставить памятник архитектуры XII века в первоначальном виде означало обрести его со временем на полное разрушение, заявил представитель ведомства. 112