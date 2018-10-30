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Татарстан, Марий Эл и Башкирия получили нового генконсула Узбекистана

© pixabay
Политика
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До этого назначения Фариддин Насриев занимал должность заместителя директора Консульско-правового департамента МИД Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Генеральным консулом Узбекистана в Казани (республика Татарстан) назначен Фариддин Насриев.

Ранее он работал заместителем директора Консульско-правового департамента МИД, передает пресс-служба ведомства.

В консульский округ вновь открываемого Генконсульства Узбекистана входят территории Республики Башкортостан, Кировской области, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Нижегородской области, Оренбургской области, Пензенской области, Пермского края, Самарской области, Саратовской области, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Ульяновской области, Чувашской Республики.




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