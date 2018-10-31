МИД Узбекистана и Румынии обсудили взаимодействие в рамках ЕС

Стороны рассмотрели двусторонние отношения и перспективы взаимодействия в формате "Узбекистан – Евросоюз".

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. Делегации МИД Узбекистана и Румынии во вторник провели в Ташкенте политические консультации, стороны обсудили взаимодействие в рамках Евросоюза, сообщило узбекистанское внешнеполитическое ведомство.

Ранее делегация из Румынии во главе с госсекретарем МИД Данутом Себастианом Некулаеску прибыла в столицу Узбекистана.

"Тридцатого октября в МИД состоялся пятый раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Республики Узбекистан и Румынии", - говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным ведомства, стороны обсудили двусторонние отношения и перспективы взаимодействия в формате "Узбекистан – Евросоюз" с учетом предстоящего с 1 января 2019 года председательства Румынии в ЕС.

"На встрече была подчеркнута взаимная заинтересованность в запуске нового механизма взаимодействия – межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству", - отметили в ведомстве.

В частности, регулярные заседания комиссии позволят оперативно реагировать на конъюнктуру и решать возникающие вопросы, расширять номенклатуру товарооборота, поддерживать инвестиционную активность Узбекистана и Румынии, считают в МИД республики.