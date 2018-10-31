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Главкома сухопутных войск Пакистана Камара Джаведа Баджву

Камилов встретится с командующим Сухопутных войск армии Пакистана

© Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Также глава МИД Узбекистана проведет переговоры с премьер-министром Пакистана.

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 1 ноября посетит Пакистан. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В рамках визита узбекистанцы проведут в Исламабаде переговоры с премьер-министром Пакистана Имран Ханом, министром иностранных дел Махмудом Курейши и командующим Сухопутными войсками вооруженных сил генералом Камаром Баджвой.

Напомним, Узбекистан также сотрудничает с Пакистаном в рамках ШОС. Недавно страны, входящие в организацию, создали защищенный канал связи для обмена информацией между спецслужбами.

Теги:
Вооруженные силы, Абдулазиз Камилов, Пакистан, Узбекистан



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